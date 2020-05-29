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Aracında uyuşturucu sigara bulunduran zanlı tutuklandı

29 Mayıs 2020 Cuma 18:03
Aracında uyuşturucu sigara bulunduran zanlı tutuklandı
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28.5.20 tarihinde, Gazimağusa’ da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Müslüm Taş ( E-24) yönetimindeki araçta bir polis ekibi tarafından yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 29.5.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım, 28.5.20 tarihinde kullanımındaki aracını normal seyir düzeni dışında kullanması sonucu devriyede olan trafik polislerinin dikkatinden kaçmadı ve durdurulup kontrol edildiğini aktardı.

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Zanlının düzensiz hareketlerinden dolayı yapılan alkol kontrolünde temiz çıkmasından sonra uyuşturucu kullanmış olabileceği şüphesiyle olayın narkotik ve kaçakçılık müdürlüğüne bildirildiğini belirten Yıldırım olay mahalline gelmelerinin sağlandığını aktardı. Zanlının aracı ile birlikte polis müdürlüğüne götürülerek huzurunda arama yapıldığını söyleyen Yıldırım, arama sonucu araç içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Emare sigaranın bugün itibarıyla incelenmek üzere devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, zanlının uyuşturucuyu bir kişiden aldığı yönündeki beyanını araştıracağını, ayrıca alınması gereken ifadelerin de mevcudiyetine değinen Yıldırım, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Müslüm TaşUyuşturucu
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