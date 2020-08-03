Araç parçası hırsızlarına 4 gün daha tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Parça soygununda yeni gelişme

Alayköy’de park halindeki bir araç içerisinden 20.000 TL değerinde araç parçası çalınması ile ilgili olarak Yaseen AL Edwan ve Mohammad Yahya Elmissned dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis mesele ile ilgili olarak bir zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Mahkeme zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarını emretti.

Ne olmuştu?

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz Alayköy’de Aralık 2019 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında, Alayköy'de, Organize Sanayi-Alayköy adresinde yer alan ve Akanay Garaj isimli iş yeri önünde tamir maksatlı park halinde duran ve müşteriye ait kapıları kapalı ve kilitsiz vaziyetteki Subaru İmprezza model araç içerisinden, zanlı Yaseen Al Edwan tarafından toplam 20.000 TL değerinde sökülmüş vaziyette yer alan muhtelif araç parçaları alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının yine konu araç içerisinde yer alan markası ve modeli meçhul DVD ekranlı araç teybini ve ön yolcu koltuğu önünde yer alan araç beynini alet yardımı ile yerinden hasar yapılmaksızın söküp çaldığını mahkemeye aktardı.

Öğrenci olarak gelmişler

Zanlı Yaseen Al Edwan’ın ülkemize öğrenci olarak geldiği belirtilirken, polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada söz konusu çalınan parçaların bir kısmının zanlı Yaseen Al Edwan’in tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis ayrıca mesele ile bağlantısı olan zanlı Mohammad Yahya Elmissned’ın da tutuklandığını söyledi.