banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
441.802
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.0878
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

Araç parçası hırsızlarına 4 gün daha tutukluluk

Alayköy’de meydana gelen araç parçası hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yaseen AL Edwan ve Mohammad Yahya Elmissned yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:19
Araç parçası hırsızlarına 4 gün daha tutukluluk
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Parça soygununda yeni gelişme

Alayköy’de park halindeki bir araç içerisinden 20.000 TL değerinde araç parçası çalınması ile ilgili olarak Yaseen AL Edwan ve Mohammad Yahya Elmissned dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis mesele ile ilgili olarak bir zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Mahkeme zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarını emretti.

Ne olmuştu?

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz Alayköy’de Aralık 2019 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında, Alayköy'de, Organize Sanayi-Alayköy adresinde yer alan ve Akanay Garaj isimli iş yeri önünde tamir maksatlı park halinde duran ve müşteriye ait kapıları kapalı ve kilitsiz vaziyetteki Subaru İmprezza model araç içerisinden, zanlı Yaseen Al Edwan tarafından toplam 20.000 TL değerinde sökülmüş vaziyette yer alan muhtelif araç parçaları alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının yine konu araç içerisinde yer alan markası ve modeli meçhul DVD ekranlı araç teybini ve ön yolcu koltuğu önünde yer alan araç beynini alet yardımı ile yerinden hasar yapılmaksızın söküp çaldığını mahkemeye aktardı.

Öğrenci olarak gelmişler

Zanlı Yaseen Al Edwan’ın ülkemize öğrenci olarak geldiği belirtilirken, polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada söz konusu çalınan parçaların bir kısmının zanlı Yaseen Al Edwan’in tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis ayrıca mesele ile bağlantısı olan zanlı Mohammad Yahya Elmissned’ın da tutuklandığını söyledi.

Son Güncelleme: 03.08.2020 13:15
Anahtar Kelimeler:
Alayköy Sanayi BölgesiAraç Parçası HırsızlığıAkanay GarajYaseen AL EdwanMohammad Yahya Elmissned
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Yemek gecikince süpürgeyle dövdü
Yemek gecikince süpürgeyle dövdü
Lefkoşa’da kadına şiddet
Lefkoşa’da kadına şiddet
Mormenekşe'de yangın
Mormenekşe'de yangın
Eşini ciddi şekilde darp etti!
Eşini ciddi şekilde darp etti!
Araç yangını!
Araç yangını!
Kaplıca'da darp!
Kaplıca'da darp!
20.000 TL değerinde parça soygunu
20.000 TL değerinde parça soygunu
Kaçak turist yakalandı
Kaçak turist yakalandı
Alayköy Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık
Alayköy Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim