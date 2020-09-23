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Araç içinde baygın bulundunmuştu

Kaoğlanoğlu caddesi üzerinde aracında baygın olarak bulunan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı İsmail Başeğmez bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:47
Araç içinde baygın bulundunmuştu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Kaoğlanoğlu caddesi üzerinde aracında baygın olarak bulunan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı İsmail Başeğmez bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, huzurda bulunan zanlı İsmail Başeğmez’in 19 Eylül 2020 tarihinde saat 21.15 raddelerinde Lapta Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bir iş yerinin araç park yerinde park halinde bulunan araç içerisinde kendisinden geçmiş baygın bir vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada aracın sağ kapı cebinde şeffaf naylona sarılı 421 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını ve benzer sabıkası olmadığını söyledi. Polis, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu ancak izninin iptal edildiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme 3 bin TL nakit, bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail BaşeğmezUyuşturucu
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