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Araç içerisinden hırsızlık yaptığı belirlenen şahsa gıyabında 2 gün tutukluluk

15 Kasım 2021 Pazartesi 17:59
Araç içerisinden hırsızlık yaptığı belirlenen şahsa gıyabında 2 gün tutukluluk

Kasım 2021 ay’ ı içerisinde Gazimağusa Tuzla bölgesinde meydana gelen birçok araç içerisinde muhtelif eşya sirkat edilmesiyle ilgili olarak tutuklanan 3 şahıs 14.11.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Dün 14.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da meydana gelen bir kavgada yer alan ve isminin araçtan hırsızlık olayı ile bağlantılı olduğu belirlenen Oğulcan Karakaya kavga sonrası tutuklandı.

Zanlının bugün mahkemeye çıkarılması beklenirken, yapılan PCR testinin henüz neticelenmediği gerekçesiyle savcının talebi ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında yapılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polisin mesele ile ilgili tahkikatı devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Karakaya
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