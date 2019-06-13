Araba hırsızlığında 3 zanlı şartsız 1 zanlı teminatla serbest 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk

10.6.19 tarihinde GKRY’den sirkat edilen Kypros Michaelide isimli Rum şahsın şirketine ait NDM 892 plaka nolu kiralık aracın yasa dışı yollardan KKTC’ye getirildikten sonra araç sahibinden 15000 Euro para talep edilmesiyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 6 zanlıdan 3’ü şartsız 1’i de teminatla serbest kalırken zanlılardan M. A ve Y. Y.A.K aleyhinde sirkat ve çalmak maksadıyla tehditle mal temin etme suçlarından dosya tanzim edildi

10.6.19 tarihinde tutuklanan zanlı 1 M.A ile 11.6.19 tarihinde tutuklanan zanlı 2 Y.Y.A.K mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle bugün 13.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği şahadette, zanlı 2 nin GKRY’den aldığı şikâyetçi’ye ait NDM 892 plakalı kiralık aracı yasal olmayan yollardan KKTC’ye getirdiği ve zanlı 1 kanalıyla müştekiden telefonla 15000 Euro talep ettiğini anımsattı. Bu görüşme yapılırken zanlı 1 in tutuklandığını bir gün sonra da zanlı 2 nin Lefkoşa-Güzelyurt yolu üzerinde bir polis ekibi tarafından tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Yapılan kontrolde aracın ön plakasının olmadığı arka plakasının da 16 NEA 38 TC plakası olduğunun tespit edildiği, aracın esas plakasının da araç içerisinde bulunduğunu belirtti. Zanlı 2 nin de tutuklandığını aktaran Yücetürk sürdürülen tahkikatta bahse konu TC plakasının 10.6.19 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversitenin park alanında bulunan bir öğrenciye ait araçtan sirkat edildiğini tespit ettiğini belirtti.

Zanlı 2 aleyhine askeri yasak bölgeyi ihlal etme ve araç içerisinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile ilgili tahkikatın devam etmekte olduğuna vurgu yapan Yücetürk soruşturmasını salimen devam ettirebilmesi için 8 gün ek tutukluluk talep ederken iddia makamı adına hazır olan savcı bu süreyi 5 güne indirgedi.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan her iki zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)