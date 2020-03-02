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Ani ve gayrii tabii ölüm (gelişme)

Ani ve gayrii tabii ölüm (gelişme)

02 Mart 2020 Pazartesi 14:58
Ani ve gayrii tabii ölüm (gelişme)
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28.02.2020 tarihinde, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Serisinde tedavi görmekte olduğu sırada hastanede çıkan yangın sonucu Kolon Hastanesi’nde kaldırılarak 29.02.2020 tarihinde yaşamını yitiren Girne’de sakin Zalihe KARABEY(K-80)’in 01.03.2020 tarihinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri  alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Zalihe KARABEYölüm
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