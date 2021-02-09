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Amro Hasan Ali Elbashabsheh tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf etme” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Amro Hasan Ali Elbashabsheh yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Şubat 2021 Salı 14:49
Amro Hasan Ali Elbashabsheh tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili olguları aktardı.

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Sevinç, zanlı Amro Hasan Ali Elbashabsheh’in “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf etme” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Sevinç, zanlının Gönyeli’de bulunan ikametgâhında ve üzerinde 2 Şubat 2021 tarihinde arama yapıldığını belirterek, yapılan arama sonucunda zanlının tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna madde bulunduğunu kaydetti.

Zanlının ikametgâhının yatak odasındaki elbise dolabında bulunan çantanın içerisinde ayrıca 56 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de tespit edildiğini dile getiren Sevinç, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ifade etti. Sevinç, zanlının gönüllü ifade verdiğine işaret ederek, söz konusu uyuşturucu maddeleri 30 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıstan bin 500 euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini vurguladı.

Sevinç, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL tutarında nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Amro Hasan Ali Elbashabsheh
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