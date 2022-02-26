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Alsancak ve Dikmen'de yangın

26 Şubat 2022 Cumartesi 11:15
Alsancak ve Dikmen'de yangın

Dün saat 12.30 sıralarında, Dikmen - Lavinium Sitesi’nde, Kadir Çelik'e ait dairenin balkon kısmında sönmemiş sigara izmaritinin çöp bidonu içerisine atılması sonucu yangın meydana geldi. 
Çıkan yangın sonucunda balkonda bulunan çöp kovası, su damacanası, tavan lamba koruması, 4 elektrik borusu tamamen, muhtelif inşaat malzemeleri ile küçük el aletleri ise kısmen yanarak zarar gördü.  Yangında ayrıca PVC mutfak kapısı ile yatak odası penceresi camı ısıdan kırıldı ve duvarlar islendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Dün saat 23.30 sıralarında Alsancak’ta, Khanım Mustafayeva'nın sorumluluğunda bulunan Green Holiday isimli tatil köyünün 138 numaralı ikametgahın salon kısmında muhtemelen klimanın fan motorunun kısa devre yapması sonucu  yangın çıktı. 
Yangın sonucunda; bir klima, 1 ütü, 1 gece lambası, 1 puf, 1 komodin, muhtelif elektrik kabloları, muhtelif kıyafetler ve eşyalar tamamen yandı; iki alüminyum kapı ve camları ise ısıdan dolayı zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 

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Son Güncelleme: 26.02.2022 12:57
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