Alexsander Satlaev 12 yıl hapse mahkum edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen 17 yaşındaki kıza tecavüz olayıyla ilgili yargılanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, darp ve cinsel saldırı suçlarından 12 yıl hapse mahkûm edildi. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davada savcı Emine Taşkın hazır bulundu. Dava kararını Başkan Cemaller açıkladı. Cemaller, sanığın Girne’de 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde bir apartman boşluğunda yakaladığı 17 yaşındaki kızı darp edip, cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti. Olayın sabaha karşı 06.30 sıralarında gerçekleştiğini kaydeden Cemaller, bir otelde çalışan genç kızın işten çıkıp eve gittiği süre boyunca sanık tarafından takip edildiğini açıkladı. Cemaller, genç kızı takip eden sanığın yaşadığı apartman boşluğunda yakalayıp darp edip cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti. Kızın apartman sakinleri tarafından yarı çıplak ve çığlık atar bir vaziyette görüldüğünü, ambulansla hastaneye kaldırıldığını kaydeden Cemaller, yaşadığı travmadan olayı bir süre hafıza kaybı yaşadığını belirtti. Cemaller, daha önce gece vakitleri dahi rahatlıkla gezilebilen bir ülkede gündüz vakti böyle bir olayın yaşanmasının tüyler ürpertici olduğunu ifade etti. Başkan Cemaller meselenin ciddiyetine vurgu yaparak bu tür toplumda infial yaratan suçlara karşı ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek, tüm olguları değerlendirdiklerini ve sanığı işlemiş olduğu suçtan ötürü 12 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.