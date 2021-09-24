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Aldatma tartışmasında eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak

24 Eylül 2021 Cuma 20:20
Aldatma tartışmasında eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak

(24.09.2021 MHA) 24.09.21 tarihinde Gazimağusa’ da Sakarya bölgesinde, kalmakta oldukları bir apartman dairesinin yatak odasında aldatma konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu eşi P.N ’nin boğazını elleri ile sıkıp gözünün alt kısmına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden Hasan Nurçin şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 24.09.21 tarihinde ciddi darp suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere bayan polis memuru İzlem Kasap’ ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık bayan polis yemin altında verdiği şahadetinde 24.09.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Gazimağusa’ da birlikte kalmakta oldukları bir apartman dairesinin yatak odasında aldatma konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu zanlı eşi P.N’ i elleri ile boğazını sıkmak ve gözünün alt kısmına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının ayni gün tutuklandığını belirten tanık bayan polis memuru, zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğine kabul etmiyorum şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, 2 çocuk babası olduğunu ve hırdavat malzemesi satışıyla uğraşan bir işletmeci olduğuna değinen tanık bayan polis memuru ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 30 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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