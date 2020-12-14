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Aldatıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşının evine bastı

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:05
Aldatıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşının evine bastı
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ALDATILDIĞINI ANNESİNE SÖYLEMEKLE TEHDİT ETTİ

12.12.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Gazimağusa‘da İran uyruklu eski kız arkadaşı P.A (K-25)‘nın kalmakta olduğu ikametgâha giderek içeri girmeye çalıştıktan sonra oradan ayrılan ve aynı gün WhatsApp hattından müştekiyi arayarak kendisini aldattığını annesine söyleyen İran uyruklu Farzad Feyzi Tomar Aghaj (E-25 ) şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 14.12.20 tarihinde Mülke tecavüz, elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket, rahatsızlık ve ikamet izinsiz suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır olmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 15 gün süreyle Merkezi Cezaevine gönderildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Şükrü Hafız, zanlının 12.12.20 tarihine eski kız arkadaşının evine gittiğini, kapıyı defalarca çalıp tekmelediğini, kız arkadaşının kapıyı açmasıyla ayağını ve başını içeri sokmak suretiyle mülke tecavüz ve rahatsızlık suçu işlediğini söyledi. Ayni gün kullanımındaki cep telefonunun WhatsApp hattından müştekiyi aradığını ve kendisini aldattığını annesine söyleyeceğini belirterek elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu belirtti.

Olayın 13.12.20 tarihinde polisin bilgisine gelmesiyle zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, gönüllü ifade vermeyen zanlının aldatıldığı gerekçesiyle müştekinin ikametgahına gittiğini kabul ettiği yönünde beyanı olduğunu söyledi

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.20 tarihinden itibaren KKTC de ikamet izinsiz olmaksızın kalmakta olduğunun tespit edildiğine vurgu yapan tanık polis, bir üniversitenin 3.’cü sınıfına kayıtlı öğrenci olarak bulunan zanlının muhaceret kaydını yenilemediğinden dolayı davası görüşülünceye değin 15 gün süreyle Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davası görüşülünceye değin ve her hâlükârda 14 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Farzad Feyzi Tomar Aghaj
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