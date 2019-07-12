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Alaniçi’nde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu
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Alaniçi’nde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Alaniçi’nde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

12 Temmuz 2019 Cuma 17:56
Alaniçi’nde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Alaniçi’nde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

11.7.2019 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Alaniçi köyünde ot festivalinin yapıldığı alanında, 3D sinema filmi izlemek için kurulan FV 854 plakalı mercedes panel  van  araç içerisine filim izlemeye giren Alaniçi sakini 12 yaşında H.Ş isimli kız çocuğunun saçını okşayıp yanağını sıkan Pakistan uyruklu  Muhammad Usman Ghani (E-26) öğrenci yapılan şikayet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 12.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru Yusuf Karaoğulları yemin tahtında verdiği şahadette, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Karaoğulları şahadetinde zanlının 11.7.19 tarihinde, Alaniçi köyünde ot festivalinin yapıldığı alanda kurulan ve içerisinde 3D filim seyretme konumuna getirilen FV 854 plaka nolu panel van araç içerisinde bulunan 12 yaşındaki H.Ş isimli kız çocuğunun saçını okşayıp yanağını sıkan zanlının yapılan şikâyet doğrultusunda tutuklandığını aktardı.

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Toplum içerisinde infial yaratan bu olay sonrasında festivalde bulunanlar ile zanlı arasında yaşanan tartışma esnasında Mustafa isimli bir şahsın zanlının yüzüne yumruk attığı konusunda bilgi alındığına değinen tahkikat memuru tahkikatını salimen yürütmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın avukatı olmayan zanlıya bir şey söylemek isteyip istemediği sorulması üzerine zanlının cevabı “ yanlış bir şey yapmadım” oldu.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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