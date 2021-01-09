Akyar Sınır Kapısı yakınlarında 9 mültecı̇ yakalandı

Gazimağusa'da bugün saat 20:30 sıralarında Akyar Sınır Kapısı yakınlarında devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından farkedilerek takibe alınan 9 mülteci güneye geçmeye çalıştıkları sırada, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan şahısların yabancı oldukları anlaşıldı. Polis tarafından ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne getirilen mültecilere PCR testleri yapıldıktan sonra karantina hoteline yerleştirildiler.

Mültecilerin hastanede tercüman aracılığı ile verdikleri ilk ifadelerinde Tatlısu köyü yakınlarında bulunan bir sahile bırakıldıklarını söylediler. Mülteciler KKTC'ye Mersin'den sabah saatlerin de sandal ile 3,500 dolar karşılığı adaya getirildikleri, kendilerini getiren kişinin tekrar Türkiye'ye geri döndüğü ve Tatlısu bölgesinden bir araç ile Akyar Sınır Kapısı yakınına bırakıldıklarını söylediler. 9 mültecinin her birinin farklı ifade vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)