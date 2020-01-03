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Akacan'ın Sanal Bet davası sürüyor

Akacan'ın Sanal Bet davası sürüyor

03 Ocak 2020 Cuma 21:27
Akacan'ın Sanal Bet davası sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan  Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 10 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
Bulut AkacanSanal Bet
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