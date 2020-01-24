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Akacan'ın Sanal Bet davası 31 Ocak tarihine ertelendi

Akacan'ın Sanal Bet davası 31 Ocak tarihine ertelendi

24 Ocak 2020 Cuma 18:15
Akacan'ın Sanal Bet davası 31 Ocak tarihine ertelendi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih yeni bir tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 31 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

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