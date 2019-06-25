Akacan davası 27 Haziran'a ertelendi

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İş insanı Erhan Başay ve arkadaşı Zeki Asımoğlu Girne'de birlikte yemek yedikleri sırada darp ettikleri iddia edilen Bulut Akacan ve iki koruması bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne Yargıç Nuvit Gazi başkanlığındaki heyetin huzuruna çıktı. Dava savunmanın davaların ayrılmasını istemesi üzerine Perşembe gününe ertelendi.

Akacan’ın avukatı, müvekkili hakkındaki davanın diğer iki sanığın davasından ayrılmasını talep etti. Müvekkili hakkındaki şikayetin geri çekildiğini, davaların ayrılması gerektiğini ifade eden savunma Başsavcılığa başvurduğunu belirterek, süre istedi. Mahkeme, savunmanın talebini değerlendirmek üzere davayı 27 Haziran tarihine erteledi.