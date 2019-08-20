Akacan davası 18 Eylül'e ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne bölgesinde Ocak ayında bir restoranda meydana gelen olayda, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun’un davası, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüşüldü. Zanlı Bulut Akacan serbest yargılanırken, korumaları Gurbanov ve Özorçun 8 ay boyunca Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak davanın sonucunu bekliyor. Girne Ağır Ceza Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Özorçun ve Kurbanov’un cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına, Akacan’ın ise teminat şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir vererek, davalarını görüşülmek üzere 18 Eylül tarihine erteledi.