Akacan 8 gün daha tutuklulu

Suç gelirlerinin aklanması ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etme meselesiyle ilgili olarak tutuklanan, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan'ın tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.