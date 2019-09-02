Akacan 8 gün daha tutuklulu

Sanal bet olayıyla tutuklanan Bulut Akacan bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 8 gün daha tutukluluk verildi .
02 Eylül 2019 Pazartesi 13:20
Son Güncelleme: 02.09.2019 13:39
Suç gelirlerinin aklanması ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etme meselesiyle ilgili olarak tutuklanan, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan'ın tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.
Sanal bet olayıyla tutuklanan Bulut Akacan bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 8 gün daha tutukluluk verildi .