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AdaPass soruşturmasında polis memuru tutuklandı

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru olarak görev yapan Salih Filo, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 15:38
AdaPass soruşturmasında polis memuru tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru olarak görev yapan Salih Filo, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Salih Filo’nun Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek ve Sahtekarlıkla kayıt temini suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Haziran ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde, ülkemizde covid salgını nedeniyle, aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’nun, aşı olmayan ancak acil olarak yurtdışına çıkış yapması gereken zanlı Salih Filo’ya çift aşı olmuş gibi kayıt yapıp Adapass uygulamasına kaydedip, yurtdışına giriş çıkış yapmasını sağladığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının 21 Eylül’de tutuklandığını ve sorgulamasında x hastanede aşı olduğuna dair sözlü beyanda bulunduğunu söyledi.  Polis, meseleyle bağlantısı olan 8 kişi olduğunu ayrıca alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin aşılı olduğunu ancak sistemde hata olduğunu belirtti. Polis, meselenin çok yönlü soruşturulduğunu aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Salih FiloAdapass
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