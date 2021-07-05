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3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
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Abdurrahman Göçemen tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdurrahman Göçemen mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:36
Abdurrahman Göçemen tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Göçemen’in Lefkoşa'da meydana gelen Şiddet kullanma tehdidi suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 04.07.2021 tarihinde saat 09.30 raddelerinde ikametgahının salon kısmı içerisinde bulunduğu esnada akrabalarının yanında kaldığı gerekçesi ile eşi F.G ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilene hitaben "seni öldürecem seni yaşatmam, neden geldin kaldın burada" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunup, ithale-i lisanda bulunduğunu anlattı.

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün olay esnasında olayı duyan ve gören iki tanık ifadesi olduğunu söyleyerek,  zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Göçemen
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