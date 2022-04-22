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ABD askeriyim diyerek dolandırdı!

Sahte davranışla para temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Darlington Ezenwa Okeke ve Nyasha Millincent Rusere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Nisan 2022 Cuma 13:00
ABD askeriyim diyerek dolandırdı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Sahte davranışla para temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Darlington Ezenwa Okeke ve Nyasha Millincent Rusere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, zanlı 1 Darlington Ezenwa Okeke, zanlı 2 Nyasha Millincent Rusere’in Sahte davranışla para temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 13-14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’un Facebook’ta tanıştığı Elle L Wright’in kendisini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıtıp, Türkiye’ye yerleşip, getireceği paranın gümrük vergisini ödemek maksadıyla, Arif Oğuz Onur’a ait 38 bin 500 TL parayı zanlı 2 Nyasha Minlincent’in hesabına yatırılmasının sağlandığını anlattı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı 2 Nyasha Minlincent’in hesabını zanlı 1’in yönettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, 2 zanlının da tutuklandığını tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken banka hesap dökümleri olduğunu ve aranan 1 şahıs olduğunu belirtti. Polis, Facebook hesabını kimin kullandığının belirlenmesi gerektiğini söyleyip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.   

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