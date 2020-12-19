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747 sürücü rapor edildi

18-19.12.2020 tarihleri, 21.00 – 01.00 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

19 Aralık 2020 Cumartesi 11:00
747 sürücü rapor edildi
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Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüplerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

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Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Denetimlerde ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 2000 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 747 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç ise trafikten men edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Polis Denetim
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