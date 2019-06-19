6 yıl hapis cezası 3 yıla düştü

Evrim Kamalı
Girne’de Aralık ayı 2017 tarihinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 506 gram hintkeneviri ve 88 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddeyle yakalanıp, 6 yıl hapis cezası alan Craig Michael Barnett’ın cezası istinafta 3 yıla düştü.
İstinaf, alt mahkemenin kararında Barnett’in uyuşturucu madde bonzai “Tasarruf” suçundan 2 yıl 6 ay, “uyuşturucu verme” suçundan 6 ay, hintkeneviri bitki “Ziraat” suçundan 3 yıl hapse mahkûm etmesi kararında cezaların ayrı ayrı çekilmesi kararını hatalı buldu.