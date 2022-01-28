banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa- Lefkoşa eski anayolunda iş kazası
İş kazası!
Sallandık!
Son Dakika
Sallandık!
KKTC'den BM'ye tepki
KKTC'den BM'ye tepki
Gazete manşetleri 28 Ocak 2022 Cuma
Gazete manşetleri
Özersay ‘istenmeyen adam’ ilan edildi…
Özersay ‘istenmeyen adam’ ilan edildi…
banner404

6 gün daha tutuklu kalacaklar

Esentepe’de meydana gelen soygunla ilgili tutuklaman Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler, Seren Fellahoğlu ve Bülent Can şen bugün mahkemeye çıkarıldı.

28 Ocak 2022 Cuma 21:41
6 gün daha tutuklu kalacaklar

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Esentepe’de meydana gelen soygunla ilgili tutuklaman Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler, Seren  Fellahoğlu ve Bülent Can şen bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Soner  Koral,  24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahsın Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydım isimli şahsın evine açık unutulan pencereden girdiğini söyledi. Polis, üç zanlının evin tüm kapılarını kırdığını,  , o esnada evde bulunan  Eunıce Nyamandı’nin elindeki 10 bin liralık cep  telefonunu  silah zoruyla aldıklarını, “Borcun olan parayı Cuma gününe kadar ödeyeceksin. Bu olayı da polise anlatmayacaksın”diyerek tehdit ettikten sonra evden ayrıldıklarını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalışan cep telefonunu takibe aldıklarını belirtti. Polis, baz istasyonlarından yapılan takipte telefonun Girne’den Güzelyurt’a oradan da Lefkoşa’da sinyal alındığını söyledi. Polis, daha sonra sinyalin tekrar girnede görüldüğünü ifade etti. Polis, baz istayonlarından elde edilen güzergahların incelendiğini, KGS sistemlerinden yapılan görüntü incelemesinde zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Polis, kiralık araçta tespit edilen zanlılardan Hüseyin Sariler ve Mehmet Topaloğulları’nın net bir şekilde görüldüklerini, arka koltukta da birisinin oturduğunu ancak o şahsın görülmediğini söyledi. Polis, Sariler ve Topaloğlu’nun yanı sıra suçla bağlantılı Seren Fellahoğlu’nun da tutuklandığını ifade etti.Polis, yapılan soruşturmada aracın seren Fellaoğlu tarafından kiralandığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, meseleyle ilgili aranan Bülent Can Şen’in de dün tutuklandığını ifade etti.

Polis, ayrıca Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada 14 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis,  Şen’in ifadesinde Güzelyurtlu tanımadığı bir şahsın 35 bin euro alacağı olduğunu, bu parayı tahsil etmelerini istediği,  bu iş için iki silah ayarladığını,  Mehmet Topaloğulları ve Seren Fellahoğlu ile birlikte Alayköy’de silahları bırakılan yerde almaya gittiklerini söylediğini aktardı. Polis, zanlıların silahları tekrar Alayköy’e bıraktıklarını, çalınan cep telefonunu ise kırıp attıklarını ancak ne telefonunun ne de silahların söylenilen yerlerde bulunmadığını açıkladı. Polis, zanlı Sariler’in cep telefonunda bir siyah diğer metalik iki silah resmi bulduklarını, müştekinin de ifadesinde olayda kullanıldığını söylediği silahlarla aynı renkte olduğunu açıkladı. Polis, ayrıca Sariler’in telefonunda çalınan telefonun ekran görüntülerine dair resim bulduklarını da söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamere ve cep telefonu dökümleri olduğunu belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süre yerine zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet TopaloğullarıHüseyin SarilerSeren FellahoğluBülent Can
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlıkla suçlanan zanlı Yalvacı, 3 gün tutuklu kalacak
Hırsızlıkla suçlanan zanlı Yalvacı, 3 gün tutuklu kalacak
2001 yılında hırsızlık yaptı, 2022 yılında yakalandı
2001 yılında hırsızlık yaptı, 2022 yılında yakalandı
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Kız arkadaşına olan borcunu ödemek yerine darp edince tutuklandı
Kız arkadaşına olan borcunu ödemek yerine darp edince tutuklandı
Osato Mercy Efeovbokhan 5 gün poliste kalacak
Osato Mercy Efeovbokhan 5 gün poliste kalacak
Enver Bahçeciler'in ilk tahkikat duruşması 4 Şubat’a erteledi
Enver Bahçeciler'in ilk tahkikat duruşması 4 Şubat’a erteledi
Mehmet Akbulut yoğun bakımda!
Mehmet Akbulut yoğun bakımda!
Serkan Dağ tutuksuz yargılanacak
Serkan Dağ tutuksuz yargılanacak
Polisi darp eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
Polisi darp eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim