504 kilo kaçak et ile yakalanan şahıs teminata bağlandı

18.1.20 tarihinde saat 1800 raddelerinde İnönü – Aslanköy yolu üzerinde Narkotik polisinin yaptığı kontrolde, kullanımındaki araç içerisinde tasarrufunda 504 kilo ağırlığında dana ve kuzu eti bulunduğu tespit edilen Güzelyurt sakini Mustafa Çakır tutuklanarak tasarrufundaki etlere emare olarak el konulmuştu.

Zanlı bugün 21.1.20 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru Cihat Doğan olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. Doğan şahadetinde zanlının 18.1.20 tarihinde İnönü – Aslanköy yolu üzerinde bir polis ekibi tarafından durdurularak kontrol edildiğini söyledi. Kontrol neticesinde zanlının kullanımındaki aracın bagaj bölümünde ülkeye ithali yasak 504 kilo ağırlığında dana ve kuzu eti tespit edildiğine değinen Doğan etlerin emare olarak el konulduğuna ve zanlının da suçüstü hali nedeniyle tutuklandığını belirtti.

Veteriner kontrolünden geçirilen emare etlerin tümünün hijyen koşullardan uzak ve usulüne uygun olarak kesilmemesi nedeniyle imha edildiğini belirten Doğan, zanlının okunan yazılı dava tebliğini de kabul etmediğini söyledi.

Sürdürülen tahkikatta bahse konu etlerin H.N tarafından Güney Kıbrıs’ tan KKTC’ ye ithal edildiğinin belirlendiğine vurgu yapan Doğan bahse konu şahıs hakkında derdest emri temin edildiğini ve aranmakta olduğunu belirtti.

Doğan şahadetine devamla, tahkikatın tamamlanması nedeniyle zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 100000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. (MHA)