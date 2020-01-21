banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123556
ALTIN
296.768
DOLAR
5.9280
STERLİN
7.7369
EURO
6.5776
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
15 gün cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
LEFKOŞA'DA DİLENCİLİK

504 kilo kaçak et ile yakalanan şahıs teminata bağlandı

504 kilo kaçak et ile yakalanan şahıs teminata bağlandı

21 Ocak 2020 Salı 18:49
504 kilo kaçak et ile yakalanan şahıs teminata bağlandı

18.1.20 tarihinde saat 1800 raddelerinde İnönü – Aslanköy yolu üzerinde Narkotik polisinin yaptığı kontrolde, kullanımındaki araç içerisinde tasarrufunda 504 kilo ağırlığında dana ve kuzu eti bulunduğu tespit edilen Güzelyurt sakini Mustafa Çakır tutuklanarak tasarrufundaki etlere emare olarak el konulmuştu.

Zanlı bugün 21.1.20 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru Cihat Doğan olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. Doğan şahadetinde zanlının 18.1.20 tarihinde İnönü – Aslanköy yolu üzerinde bir polis ekibi tarafından durdurularak kontrol edildiğini söyledi. Kontrol neticesinde zanlının kullanımındaki aracın bagaj bölümünde ülkeye ithali yasak 504 kilo ağırlığında dana ve kuzu eti tespit edildiğine değinen Doğan etlerin emare olarak el konulduğuna ve zanlının da suçüstü hali nedeniyle tutuklandığını belirtti.

Veteriner kontrolünden geçirilen emare etlerin tümünün hijyen koşullardan uzak ve usulüne uygun olarak kesilmemesi nedeniyle imha edildiğini belirten Doğan, zanlının okunan yazılı dava tebliğini de kabul etmediğini söyledi.

banner317
Sürdürülen tahkikatta bahse konu etlerin H.N tarafından Güney Kıbrıs’ tan KKTC’ ye ithal edildiğinin belirlendiğine vurgu yapan Doğan bahse konu şahıs hakkında derdest emri temin edildiğini ve aranmakta olduğunu belirtti.

Doğan şahadetine devamla, tahkikatın tamamlanması nedeniyle zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 100000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Kaçak EtMustafa Çakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski eşini kumarhanede görüp darp eden şahıs tutuklandı
Eski eşini kumarhanede görüp darp eden şahıs tutuklandı
Cezaevi'nde uyuşturucu partisi!
Cezaevi'nde uyuşturucu partisi!
Tomak 3 gün daha tutuklu kalacak
Tomak 3 gün daha tutuklu kalacak
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk
Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk
12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı
12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim