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50 hapı ithal ettiren yakalandı

50 hapı ithal ettiren yakalandı

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:40
50 hapı ithal ettiren yakalandı

50 hapı ithal ettiren yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Geçtiğimiz hafta 50 adet uyuşturucu hapla yakalanan ve halen tutuklu olan Tufan Güneş’i yönlendirdiğine ve uyuşturucuyu alması için kaynak sağladığına inanılan Cemal Gören tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Mehmet Sevinç, 23 Ocak’ta Güney Kıbrıs’tan 50 hap ithal ederken tutuklanan Tufan Güneş’ten yapılan soruşturmada, konu hapları zanlı Cemal Gören’in yönlendirmesiyle ithal ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Sevinç, zanlı Cemal Gören’in gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ancak soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cemal GörenUyuşturucuHap
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