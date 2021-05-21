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5 kez girdiği marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklu yargılanacak

21 Mayıs 2021 Cuma 00:12
5 kez girdiği marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklu yargılanacak
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Gazimağusa’da Fevzi Çakmak bulvarında bulunan bir marketten gece geç saatlerde sürekli eşya sirkat eden Gana uyruklu Prince Albin Amuzu, yargılanıncaya değin 2 ay’ı geçmemek kaydıyla merkezi ceza evine gönderildi.

Tahkikat amaçlı olmak üzere 9 günden beri tutuklu bulunan zanlı, bugün 20.05.21 tarihinde Sirkat, mülke tecavüz, sokağa çıkma yasağına aykırı hareket ve izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak 2 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi, 11.05.21 tarihinde saat 02.20 raddelerinde Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde H.T isimli şahsa ait marketin bina dışında kalan kapalı ancak kilitsiz ekmek dolabından 25 TL değerinde somun ekmek, dilimli ekmek ve içecek sirkat eden zanlının iş yeri sahibi tarafından yakalandığını ve alıkonarak durumdan polisi haberdar ettiğini söyledi.

Olay yerine giden polisin zanlıyı tutukladığını ve sorguladığını belirten tanık polis, yapılan tahkikatta ve temin edilen kamera görüntülerinde zanlının bahse konu iş yerine 3, 6, 13.03.21, 25.04.21 ve 11.05.21 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 kez girmek suretiyle 900 TL civarında ekmek, içki, dondurma ve meşrubatı sirkat ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.2020 tarihinden itibaren yasal statüsü olmaksızın KKTC’ de izinsiz ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini söyleyen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ay’ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Prince Albin AmuzuGazimagusa
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