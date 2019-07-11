Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde 5 kaçak daha yakalandı. Tutuklanan kaçaklar Jacob Aondona MOJI, Joel Unubi Idoko, Mubarak Wilson Okute, Isaac Weng Dung ve İbrahim Ergen bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memurları Havva Yorgancı ve Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Polisler huzurda bulunan zanlılar Jacob Aondona MOJI, Joel Unubi Idoko, Mubarak Wilson Okute, Isaac Weng Dung ve İbrahim Ergen’in gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edildiğini aleyhlerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlıların ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.