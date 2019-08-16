5 gram uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı teminatla serbest kaldı

Mağusa’da 5 gram uyuşturucu madde ile yakalanan nijerya uyruklu zanlı Folrin Adedoyo Ofusola hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Unutulan gözlük kılıfı ele verdi

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 12 Ağustos 2019 tarihinde alınan bilgide bir üniversite içerindeki öğrenci yurdunda faaliyet gösteren bir cafenin para ödeme noktasında unutulan gözlük kılıfı içerisinde uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelenildiğinin öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine konu cafeye gidildiğini belirten derman, gözlük kılıfı içerisinde yapılan kontrolde 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Folrin Adedoyo Ofusola’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. (MHA)