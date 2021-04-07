5 davadan suçlu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gram kokain, 10 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Ahmet Gulle hakkındaki davada bugün karar açıklanırken, Girne Ağır Ceza Mahkemesi sanığı 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan ağır ceza mahkemesi heyeti Başkanı Füsun Cemaller, sanığın yargılandığı suçların toplumda giderek yaygınlaştığını belirtti. Cemaller, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Mahkemeye sunulan olgularda sanığın ticari amaçlı değil, kullanım amaçlı uyuşturucu tasarruf ettiğinin görüldüğünü belirten Başkan Cemaller, bu huşunun hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Cemaller ancak sanığın birden fazla uyuşturucu temin etmesini, geçmişte benzer suçtan 45 gün hapis cezası almasını ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, sanığı yargılandığı 5 davadan suçlu bulup 15 ay hapse mahkum ettiklerini söyledi.