5 aylık bebeğini ilaç kullanarak düşüren kadın ile ona yardımcı olan arkadaşı tutuklandı

Mutluyaka köyünde bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan Kamerun uyruklu Nancy NchagmaNwita ( K-29) arkadaşı Kenya uyruklu EpieElehBelinga’ dan 4.5.20 tarihinde para karşılığı almış olduğu hapları içmek suretiyle 5.5.20 tarihinde karnında taşıdığı 20 haftalık cenini yasa dışı sonlandırdığının tespit edilmesi üzerine her iki zanlı polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 22.5.20 tarihinde yasa dışı yollardan hamileliğe son verme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak zanlı 1 teminata bağlanırken zanlı 2 merkezi cezaevine gönderildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulut olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Bulut şahadetinde, zanlı 1’ in karnında taşıdığı yaklaşık 5 aylık erkek bebeğini aldırmak için 2 doktora müracaat ettiğini, olumsuz cevap üzerine aldırmaktan vazgeçtiğini ancak bu kararından yine vazgeçerek düşürmek için zanlı 2’den yardım talep ettiğini belirten Bulut zanlı 2’ nin bir taksici vasıtasıyla hap gönderdiğini söyledi.

Zanlı 2’ nin 4.5.20 tarihinde kendisine 1050 TL karşılığında çocuk düşürmeye etkili olduğu belirtilen 2 adet tableti bir taksici ile gönderdiğinin kamera kayıtlarından belirlendiğine dikkat çeken Bulut zanlının bu hapları içmesi üzerine 5.5.20 tarihinde karnında şiddetli ağrı hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Zanlı1’ in hastanede düşen çocuğuna ve kendisine müdahale eden çocuk doktorundan alınan bilgide düşen bebeğin yaklaşık 5 aylık siyahi renkte bir erkek çocuğu olduğu konusunda bilgi aldığına değinen Bulut aynı gün zanlı1’ in cep telefonunun incelenmeye alındığını aktardı.

7.5.20 tarihinde küçük cenine otopsi yapıldığını belirten Bulut ceninden alınan örneklerin kan ve doku örnekleri yanında zanlı 1 den alınan kan örneğinin de incelenmek üzere Türkiye’ ye gönderildiğini söyledi. Sürdürülen tahkikatta zanlı 2’ nin tespit edilip sorgulandığına dikkat çeken Bulut zanlı 2’ nin çocuk düşürmede ve rahmin genişlemesine yarayan hap alıp isteği doğrultusunda zanlı 1’ e gönderdiği konusunda beyanda bulunup gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Zanlı 2’ nin yapılan muhaceret kontrolünde2018 yılından beri KKTC’ de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine tutuklanmış ve ihraç işlemleri başlatılmıştır diyen Bulut zanlı 1’ in cep telefonundan yapılan kontrolde, hamileliğe kürtajla son verme olmaması halinde ne gibi bir uygulamayla son verilebileceği konusunda internet üzerinde araştırma yaptığının belirlendiğini söyledi.

Bu bilgiler üzerine 21.5.20 tarihinde polise celp edilerek sorgulanan zanlı1’ in suçunu itiraf ettiğini ve gönüllü bir ifade verdiğine değinen Bulut zanlı 1’ in hamileliği istemediğini ve kürtaj da olamadığı için arkadaşından bununla ilgili hap talep ettiğini itiraf ettiğini aktardı. İtirafı üzerine tutuklanan zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığını belirten Bulut, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlı 1’ in teminata bağlanmasını. KKTC de izinsiz bulunan ve hakkında ihraç emri bulunan zanlı 2’ nin de merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı 1’ in KKTC dışına çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 75000TL şahsi kefalet karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Yargıç ayrıca zanlı 2’ nin ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda bir ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)