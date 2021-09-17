40 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan alkollü içki tesiri altında ve ehliyetsiz araç sürücüsü zanlı Mehmet Behai Pınardan teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde bulunan Jumbo Alışveriş Merkezi’nin park yeri içerisinde 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 20.10 raddelerinde Nagihan Şentürk’ün, yönetimindeki FT 677 plakalı araç ile trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığını belirterek, o esnada çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yüzde 147 miligram alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan ve ehliyeti 3 Eylül Tarihinde yine alkollü araç kullandığı için alınan zanlı Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracının önün tıkadığını ve iki aracın çarpıştığını kaydetti. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan FT 677 plakalı aracın yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, ardından ise yol dışında bulunan akasya ağacına çarpıp önü kuzey istikametine bakar şekilde durduğunu dile getiren Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek’in aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Özkantürk, FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagihan Şentürk’ün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Cerrahi Sevisinde tedavi altına alındığına işaret ederek, aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk ile 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk’ün Çocuk Yoğun Bakım servisinde ve 44 yaşındaki Müzeyyen Demirbilek’in ise Yoğun Bakım Servisi’nde müşahade altına alındığını bildirdi. Kazanın ardından KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın isim ve adres vermeden olay yerinden kaçtığını ancak 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını vurgulayan Özkantürk, zanlının aynı tarihte gönüllü ifade vermiş olup gönüllü ifadesinde kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatıp suçunu kabul ettiğini anlattı. Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araca 20 bin TL, KM 555 plakalı araçta 50 bin TL, trafik levhasında bin TL, akasya ağacında ise 500 TL tahmini hasar oluştuğunu belirterek, soruşturmanın devam ettiğini, diğer araç sürücü Nagihan Şentürk’ün de zanlı durumunda olduğunu kaydetti. Özkantürk, 10.09.2021 tarihinde müteveffa Gökhan Demirbilek'e Lefkoşa Devlet Hastanesi Otopsi salonunda adli tıp uzmanı İdris Deniz tarafından otopsisinin gerçekleştirildiğini ve ölüm nedeni olarak trafik kazasına bağlı servikal 7 torakal 1 omur kırığı, omurilik kopması, iç organ yaralanması ve hematoralis tespit edildiğini belirtti. Polis, 10.09.2021 tarihinde zanlı Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük ek tutukluluk temin edildiğini söyledi. Polis, bu ek tutukluluk temininden sonra bölgedeki mobese kayıtlarının incelendiğini ve olayla ilgili olarak görülen görüntülerin tab edilmesi için PGM data incelemeye gönderildiğini anlattı. Polis, kazada bir diğer zanlı konumunda bulunan Nagihan Şentürk’ün Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak 343/2021 sayılı teminata bağlandığını söyledi.

Polis Müfettim Muavini Özkantürk, 14 Eylül 2021 tarihinde olay anında Mehmet Behai Pınardan'ın kullanımında bulunan cep telefonu emare alınmış olup Lefkoşa Kaza Mahkemesi emri gereği Pgm Data İnceleme Şubesine teslim edildiğini anlattı. Polis, 14 ve 15 Eylül 2021 tarihlerinde olay anında tanık konumunda olan 4 kişiden ifade temin edildiğini belirtti. Polis, 15.09.2021 tarihinde kazada yaralanan Murat Ateş Şentürk ve Müzeyyen Demirbilek tedavi görmüş oldukları Lefkoşa devlet hastanesinden taburcu olmuş ve tedavileri evlerinde devam ettiğini söyledi. Polis, kazada yaralanan Öykü Su Şentürk’ün tedavisi ise çocuk servisinde devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının bu kaza ile birlikte toplam 4 kez alkollü araç kullanmak, 2 kez de 100 ceza puanlı araç kullandığının tespit edildiğini anlattı. Özkantürk, zanlının 05.10.2019 tarihinde Mağusa'da yüz miligram üstünde alkollü içki tesiri altında araç kullandığının tespit edildiğini belirtti. Özkantürk, zanlı 17.03.2020 tarihinde Lefkoşa'da Meltem sokak üzerinde 98 mlgr alkollü içki tesiri altında trafik kazası yaptığını, 06.06.2020 tarihinde 100 ceza puanlı araç kullanarak yakalandığını ve hakkında Lefkoşa Trafik CTK 1317/20 sayılı dosyanın tanzim edildiğinin altını çizdi. Özkantürk, zanlının 03.09.2021 tarihinde Mağusa’da yine 98 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan rapor edilerek ehliyetine 1 yıllık süre ile el konulduğunun altını çizdi. Polis, zanlının altı gün sonra yani 09.09.2021 tarihinde söz konusu trafik kazasını yaptığını ve bir kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Özkantürk, 09.09.2021 tarihinde gerçekleşen kazanın toplum nezdinde infiale sebep olduğunu ayrıca henüz 22 yaşında olan zanlının üst üste pek çok trafik suçu işlediğinin altını çizdi. Özkantürk, zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatları Özkul Özyiğit ve Özgü Özyiğit, tutuklu yargılanması talebine itiraz etti. Mahkemede söz alan zanlı: “Araba bir anda önüme atıldı. Görmedim. Kıbrıs’ta doğdum büyüdüm. Tüm ailem Kıbrıs’ta. Kaçma niyetim yok. Alkollü araç kullanmayacağım” dedi. Duruşmada zanlıya kefil olabilecek 4 tanık dinlendi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, neticelenen trafik kazasının toplumda infale neden olduğunu ve bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Yargıç Ozankaya, alkollü araba kullanması nedeniyle ehliyetine el konulan ve yine alkollüyken araç kullanıp, kazaya neden olduğunun altını çizdi. Ozankaya, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.