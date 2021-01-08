4 yıldan beri KKTC’de izinsiz ikamet eden şahsa 7 gün ek tutukluluk

31.01.2017 tarihinde 45 günlük vize ile KKTC’ye gelen ve çalışma dairesinde hiç kaydı bulunmayan Nihat Yılmaz 5.01.2021 tarihinde Gazimağusa polisi tarafından tespit edilerek tutuklanmış ve aynı gün çıkarıldığı mahkemede hakkına 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 08.01.21 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ihraç emrinin henüz polise ulaşmaması nedeniyle hakkındaki tutukluluk emrinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulunuldu.

Huzurundaki olgu ve şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)