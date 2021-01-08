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4 yıldan beri KKTC’de izinsiz ikamet eden şahsa 7 gün ek tutukluluk

08 Ocak 2021 Cuma 17:55
4 yıldan beri KKTC’de izinsiz ikamet eden şahsa 7 gün ek tutukluluk
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31.01.2017 tarihinde 45 günlük vize ile KKTC’ye gelen ve çalışma dairesinde hiç kaydı bulunmayan Nihat Yılmaz 5.01.2021 tarihinde Gazimağusa polisi tarafından tespit edilerek tutuklanmış ve aynı gün çıkarıldığı mahkemede hakkına 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Zanlı bugün 08.01.21 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ihraç emrinin henüz polise ulaşmaması nedeniyle hakkındaki tutukluluk emrinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulunuldu.

Huzurundaki olgu ve şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 08.01.2021 19:03
Anahtar Kelimeler:
Nihat YılmazKktcKacak
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