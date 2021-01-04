352.92 TL değerinde eşya çaldı!

03.01.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden S.B.(K-20)’nin, market içerisinden almış olduğu toplam değerleri 352.92 TL değerindeki bir adet saç spreyi, iki adet saç şekillendiricisi, bir adet nemlendirici krem ve iki adet saç boyasını kullanımında bulunan çanta içersine koyup ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.