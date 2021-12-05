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30 günlük vize ile geldiler hırsızlık yaptılar

05 Aralık 2021 Pazar 20:53
30 günlük vize ile geldiler hırsızlık yaptılar

30 günlük vize ile KKTC’ ye gelen ve 15 gün önce Gazimağusa’ da büyük sanayi bölgesinde bir mobilya dükkanında konaklamak suretiyle işe başladıktan sonra ücret ve şartlar konusunda iş yeri sahibi ile anlaşamayıp iş yerinden 5450 T.L değerinde eşya sirkat eden T.C vatandaşı Fatih Çelik ve Yunus Emre Kızılkaya, yurt dışına gitmek üzere Gazimağusa limanında yolcu salonunda beklemekte oldukları bir esnada tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlılar bugün 05.12.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 40 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, olguları aktarmak üzere polis memuru Canberk Sağer’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 23.11.21 tarihinde 30 günlük vize tahtında KKTC’ ye geldiklerini ve Gazimağusa’ da büyük sanayi bölgesinde H.Ö ‘na ait mobilya fabrikasında konaklamak suretiyle işe başladıklarını söyledi.

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Devamında ücret ve çalışma şartları konusunda işyeri sahibi ile anlaşamayan zanlıların 04.12.21 tarihinde saat 06.15 raddelerinde, iş yerine ait 3500 T.L değerinde Lenova marka bir adet laptop, 750 T.L değerinde 6 adet çekmece rayı ve 1200 T.L değerinde 3 adet çekmece bandını sirkat ettikleri yönünde ayni gün iş yeri sahibinin şikayeti üzerine aleyhlerinde derdest emri temin edildiğini belirten Sağer, ayni gün zanlıların yurt dışına gitmek üzere Gazimağusa limanında yolcu salonunda bulundukları bir esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Çalışmış oldukları süre için kendilerine ücret ödenmemesi nedeniyle bu eşyaları aldıklarını, eşyaların değeri alacakları ücretten fazla olduğunu bildiklerini ve Mersin’de bu eşyaları satıp geriye kalan farkı mal sahibine gönderecekleri yönünde zanlıların beyanı olduğuna değinen Sağer, işlemiş oldukları suçla ilgili kendilerine tebliğ edilen davalarına karşılık kabul yönünde cevap verdiklerini söyledi. Yargıcın aradaki fark miktarının ne olduğu yönündeki sorusuna karşılık tanık polis 1450 T.L şeklince cevap verdi.

30 günlük vizelerinin kısa sürede bitecek olması ve KKTC’ de yasal herhangi bir bağları bulunmadığına dikkat çeken Sağer, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların iki ay’ ı geçmeyen bir süre merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Savcı Ahmet Özlemler polisin talep ettiği süreyi 40 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 40 günü aşmamak kaydıyla zanlıların hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi.

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