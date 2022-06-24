banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yangın kontrol altında
Yangın kontrol altında
Cahitoğlu: “Dün gece olağanüstü mücadele verildi”
Cahitoğlu: “Dün gece olağanüstü mücadele...
Oğuz: Yangın kontrol altına alındı diyemeyiz, 11 hava aracıyla müdahaleye devam ediyoruz
“Yangından etkilenen bölge yaklaşık 16...
Toroslu: “Yangın Mersinlik’in kuzeybatısına, sahile doğru yöneldi…”
Toroslu: “Yangın Mersinlik’in kuzeybatısına, sahile...
Diploma skandalı!
Diploma skandalı!
banner405
Flaş Haber
Yangın kontrol altında
Kapat

3'ü tutuklu 6'sı tutuksuz yargılanacak

Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçlarından tutuklanan zanlılar Nezif Özhançer, MD Rabbi Sarke, MD Jakir Kamali, Muhammad Alı, Jahural İslam, Mohammad Hrıdoy, Zacharie Ezua, Shuvo Mıa ve Afzal Saba mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tasarrufunda eroin bulunan zanlı Nezif Özhançer ve uyuşturucu verdiği bir zanlıyla birlikte Narkotik polisi mahkemeye çıkardı.

24 Haziran 2022 Cuma 13:10
3'ü tutuklu 6'sı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçlarından tutuklanan zanlılar Nezif Özhançer, MD Rabbi Sarke, MD Jakir Kamali, Muhammad Alı, Jahural İslam, Mohammad Hrıdoy, Zacharie Ezua, Shuvo Mıa ve Afzal Saba mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tasarrufunda eroin bulunan zanlı Nezif Özhançer ve uyuşturucu verdiği bir zanlıyla birlikte Narkotik polisi mahkemeye çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hamza Tarman, olguları aktardı. Polis, 9 zanlının da Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,  20.06.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı giriş kısmında bulunan çember üzerinde yapılan operasyonda, Güzelyurt'ta sakin Nezif Özhançer’in (E-39) kendisine whatsapp programı üzerinden konum bilgileri verilen kişileri almak maksadı ile Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yakınına gelerek kullanımında bulunan JR 650 plakalı ford transit kapalı van aracın arka kısmı içerisinde eşyaları ile birlikte Lefkoşa'da sakin MD Rabbi Sarke (E-21-Bangledeş Öğrenci), MD Jakir Kamali (E-21-Bangladeş-Öğrenci), Muhammad Alı (E-32-Pakistan-Öğrenci), Jahural İslam (E-39-Bangladeş-işsiz), Mohammad Hrıdoy (E-30-Bangladeş-işsiz), Zacharie Ezua (E-23 Demokratik Kongo-işsiz), Shuvo Mıa (E-23-Bangladeş-işsiz) ve Afzal Saba’nın (K-27-Pakistan-işsiz) tespit edildiklerini anlattı. Polis, akabinde Nazif Özhançer'den yapılan soruşturmada araç içerisinde bulunan şahıslardan kişi başı 70 Euro karşılığında Akıncılar köyüne götürmek için Whatsapp internet programı üzerinden konum atmak suretiyle irtibat kurduğu Numan isimli şahsa teslim ederek Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıklarını ve bahse konu şahısları KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal etmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, yasal bağı olmayan zanlılar 3,4 ve 8’in 20 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, diğer zanlıların ise 15’er bin TL’lik nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada iki gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Ölü olarak bulundu
Ölü olarak bulundu
Cezaevine gönderildi!
Cezaevine gönderildi!
18 gram eroinle yakalandılar
18 gram eroinle yakalandılar
Sahte paracılar Cezaevi'ne gönderildi!
Sahte paracılar Cezaevi'ne gönderildi!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevine gönderildi
Ölümlü kaza zanlısı cezaevine gönderildi
Yere düşürülen cüzdanı çaldılar!
Yere düşürülen cüzdanı çaldılar!
Uyuşturucudan 4 tutuklu
Uyuşturucudan 4 tutuklu
Ani ölüm
Ani ölüm
Yuvacık’ta kuzu hırsızlığı
Yuvacık’ta kuzu hırsızlığı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim