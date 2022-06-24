3'ü tutuklu 6'sı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçlarından tutuklanan zanlılar Nezif Özhançer, MD Rabbi Sarke, MD Jakir Kamali, Muhammad Alı, Jahural İslam, Mohammad Hrıdoy, Zacharie Ezua, Shuvo Mıa ve Afzal Saba mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tasarrufunda eroin bulunan zanlı Nezif Özhançer ve uyuşturucu verdiği bir zanlıyla birlikte Narkotik polisi mahkemeye çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hamza Tarman, olguları aktardı. Polis, 9 zanlının da Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20.06.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı giriş kısmında bulunan çember üzerinde yapılan operasyonda, Güzelyurt'ta sakin Nezif Özhançer’in (E-39) kendisine whatsapp programı üzerinden konum bilgileri verilen kişileri almak maksadı ile Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yakınına gelerek kullanımında bulunan JR 650 plakalı ford transit kapalı van aracın arka kısmı içerisinde eşyaları ile birlikte Lefkoşa'da sakin MD Rabbi Sarke (E-21-Bangledeş Öğrenci), MD Jakir Kamali (E-21-Bangladeş-Öğrenci), Muhammad Alı (E-32-Pakistan-Öğrenci), Jahural İslam (E-39-Bangladeş-işsiz), Mohammad Hrıdoy (E-30-Bangladeş-işsiz), Zacharie Ezua (E-23 Demokratik Kongo-işsiz), Shuvo Mıa (E-23-Bangladeş-işsiz) ve Afzal Saba’nın (K-27-Pakistan-işsiz) tespit edildiklerini anlattı. Polis, akabinde Nazif Özhançer'den yapılan soruşturmada araç içerisinde bulunan şahıslardan kişi başı 70 Euro karşılığında Akıncılar köyüne götürmek için Whatsapp internet programı üzerinden konum atmak suretiyle irtibat kurduğu Numan isimli şahsa teslim ederek Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıklarını ve bahse konu şahısları KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal etmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, yasal bağı olmayan zanlılar 3,4 ve 8’in 20 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, diğer zanlıların ise 15’er bin TL’lik nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada iki gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.