3 kişide 20 gr uyuşturucu bulundu

04.06.21 tarihinde, saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa’da, Altun Tabya yolu sokak üzerinde park halindeki bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen ve aramaya tabi tutulan Hasan Yalınayak (-27), İsmet Yapıcı (E-26) ve Sadık Can ( E-36)’nın tasarruflarında Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlılar tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar 05.06.20 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.(mha)