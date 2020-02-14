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3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Dördüncü zanlı teminata bağlandı

3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Dördüncü zanlı teminata bağlandı

14 Şubat 2020 Cuma 18:10
3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Tasarruflarında uyuşturucu madde ve MDMA turü uyuşturucu hap ve Hint keneviri bitkisi bulunduran Kırgizistan uyruklu zanlı 1 Nurbek Orozov ve zanlı 2 Yrskeldi Ruslan Uulu, Libya uyruklu zanlı 3  Ali İdris Hassan Elgatlawi ve  zanlı 4 Malek Mohammed Y.El Henshiri narkotik polisi tarafından tutuklanmış, bahse konu emareler zapt edilmişti.

Tutuklandıkları günde bugüne değin poliste tahkikat amaçlı tutuklu kalan zanlılar 13.2.20 yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu. Yıldırım şahadetinde, alınan bilgi ışığında 4.2.20 tarihinde zanlı 1 ve 2 nin kaldığı ikametgâhta arama yapıldığını söyledi. İkametgâhın çeşitli yerlerinde gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 31 gr madde bulunarak emare alındığına değinen Yıldırım, zanlı 1’ e ait yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde özel düzenekle hazırlanmış ışık ve ısı sistemleri, elektrik aksamları, serinletici düzeneklerin orta yerinde siyah bir çöp bidonu içerisinde hazır toprağa ekili vaziyette 73 cm boyunda 432 gr 560 mlg ağırlığında Hint keneviri bitkisi, bir adet hazır toprak poşeti, düzenek ve elektronik aletler ile bu aletlere ait boş kutuların tespit edilerek emare alındığını, zanlı 1 ile zanlı 2 nin tutuklandığını belirtti.

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Zanlı 1 ve 2 den yapılan soruşturma neticesinde bahse konu maddelerin ocak sonu şubat başı arasında zanlı 3 den 600 Euro karşılığı 42 gr olarak alındığının tespit edildiğini aktaran Yıldırım zanlı 3 ve zanlı 4’ ün birlikte ikamet ettikleri Bahriyeli sokaktaki ikametgâhlarında mahkeme emriyle huzurlarında arama yapıldığını belirtti. Mutfak bölümünde buzdolabında poşetler içerisinde ve naylona sarılı MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet Extacy hap ile kuş kafesinin arkasına gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Yıldırım zanlı 3 ve 4 ün de suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru Yıldırım emare alınan cep telefonlarında uyuşturucularla ilgili resimlerin bulunduğunu ve incelemelerin devam etmekte olduğunu söyledi.

Yıldırım şahadetine devamla, bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

İddia makamının zanlıları cezaevine gönderilmeleri talebine savunma avukatları itirazda bulunarak müvekkillerinin teminatla serbest kalmalarını talep etti.

İtirazin ardından yapılan duruşmada tahkikat memuru Yıldırım uzun süre istintaka tabi tutuldu. Yıldırım' ın tüm soruları defalarca yanıtladığı istintak duruşması  sonrasında yargıç kararını açıkladı.

Ceza mahkemesi yargıcı Dilşah Karayel KKTC de hiçbir statü altında bulunmayan ve izinsiz ikamet eden zanlı 1, 2, 3' ü hükümsüz tutuklu olarak 45 gün süreyle merkezi ceza evine gönderirken KKTC de öğrenci olan zanlı 4' ün KKTC çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat ödemesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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