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3 farklı noktada yangın

29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:22
3 farklı noktada yangın
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28.07.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren “Fellahoğlu Kuyumculuk” isimli iş yerinin üst katında bulunan gaz ocağının açık unutulması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet gaz ocağı, 1 adet klima ünitesi kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.     

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28.07.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Türkmenköy-Beyarmudu anayolunun 3-4. kilometreleri arasında Beyarmudu atış poligonunun arka kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 adet top bala ve 6 dönümlük alanda bulunan kuru otlar tamamen, 3 adet zeytin ağacı da kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

29.07.2020 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Ağırdağ köyünün kuzey kısmında, A.Ç. (E-35) kullanımında bulunan spiral makine ile çalıştığı sırada makineden çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 harnup, 8 zeytin ağacı, makilik alan ile 20 metrelik telefon hattı kablosu yanarak zarar görmüştür. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesine ait ekipler tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.  

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