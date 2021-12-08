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3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen “Çıkmaz Sokak” operasyonunda tabanca, mermi ve uyuşturucu maddelerle yakalanan zanlı Mehmet Aslantekin cezaevine gönerildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 16:01
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen “Çıkmaz Sokak” operasyonunda tabanca, mermi ve uyuşturucu maddelerle yakalanan zanlı Mehmet Aslantekin cezaevine gönerildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Aslantekin’in 1 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Çıkmaz Sokak Operasyonu’nda ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada yatak odasındaki kilitli kasa içinde 3 adet kanunsuz ateşli silah ve 26 adet canlı merminin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yine zanlının ikametgahında mutfakta iki ayrı poşet içinde 23 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile cam nargile ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçta şeffaf naylona sarılı 6 gram ağırlığında hintkeneviri, cam pipo ile küçük hassas terazinin bulunduğunu  belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 3 adet tabanca , canlı mermiler ve kokaini aranan 1 şahıs aracılığı ile KKTC’den alıp, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne götüreceğini beyan ettiğini söyledi. Polis, 9 milimetre çapında olan tabancanın 7.65 çapında tabancaya dönüştürüldüğünün tespit edildiğini anlattı.

Polis, yine zanlının bin 400 TL’yi satın aldığını ifade ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı, müvekkilinin akıl sağlığı açsından doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 ayı  aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantekin
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