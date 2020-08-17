2500 TL için suç işlemeyi göze aldı!

2020 Temmuz ayı içerinde, Türkiye’de bulunan M.T.’nin, KKTC’de bir otelde çalışmakta olan kız arkadaşını işten durdurmadığı gerekçesi ile otel işletmecisinin aracına hasar vermesi için A.Y.(E-26) ile 2500 TL karşılığında anlaşarak gizli ittifak yaptıkları tespit edilmiştir.
A.Y. Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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