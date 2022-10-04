200 Grama 3 yıl 6 ay hapis!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

200 gram ağırlığında uyuşturucu ithal eden Dalenten Edume Ejabe’nin aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı. Barkın, sanığın işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığının altını çizdi. Barkın, sanığın konu uyuşturucuyu ithal etmesi ve askıda benzeri bir davasının oluşunu sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, sanığın mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi.

Yargıç Barkın, sanığın bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.