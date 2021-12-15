banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güney Kıbrıs'ta iş arayanlara müjde
Güneyde iş imkanı!
Simit yemek bile lüks oldu
Simit yemek bile lüks oldu!
UBP'de itirazlar sonuç vermedi
İtirazlar işe yaramadı!
Federasyon defteri kapandı mı demiştiniz!
Federasyon defteri kapandı mı demiştiniz!
banner405

20 ve 15 yaşındaki iki kızın gizlice fotoğraflarını çekti!

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Cinsel Taciz suçlarından tutuklanan zanlı Cafer Özkartal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 16:33
20 ve 15 yaşındaki iki kızın gizlice fotoğraflarını çekti!

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Cinsel Taciz suçlarından tutuklanan zanlı Cafer Özkartal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Cafer Özkartal’ın Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Cinsel Taciz suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.12.2021 tarihinde, saat 15.50 raddelerinde, Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli işyeri içerisinde, Yenierenköy'de sakin Cafer Özkartal’ın (E-32) kullanımında bulunan ve elinde tutmakta olduğu I-Phone 7 marka cep telefonu ile market içerisinde alışveriş maksatlı bulunan D.G.(K-20) ile D.G.'nin (K-15) arkasından kalçalarını görüntüleyip Özel Hayatın gizliliğini ihlal ederek cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Polis,  ayni gün karakola gelen şikayet üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ilk beyanında eşinin kendisinden çocuk elbisesi istediğini ve bu yüzden resim çektiğini söylese de incelenen kamera görüntülerinde zanlının bahse konu resimleri marketin orta koridorunda yani reyon olmayan bir yerde müştekileri takip ederek çektiğinin görüldüğünü anlattı. Polis, ayni gün zanlının tasarrufunda tespit edilen I-phone 7 marka cep telefonu içerisindeki görüntüleri silmesi nedeni ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurarak konu telefon içerisindeki görüntülerin geri getirilebilmesi için Bilişim Suçları Yasası altında gerekli emrin temin edildiğini söyledi. Polis, ayni gün zanlının mesele ile ilgili ikinci beyanında eşi ile küs olduğunu ve ona hava atmak için konu resimleri çektiğini söylediğini ancak gönüllü ifade vermediğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cafer özkartal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!
Bakanlıkta skandal!
Bakanlıkta skandal!
Suriye’ den mülteci akınına 7 kişi daha eklendi
Suriye’ den mülteci akınına 7 kişi daha eklendi
Suçlamaları kabul etmeyen Ümit Özdemir teminata bağlandı
Suçlamaları kabul etmeyen Ümit Özdemir teminata bağlandı
Polisten haberler
Polisten haberler
3 milyonluk uyuşturucu.. Zanlılar cezaevine gönderildi
3 milyonluk uyuşturucu.. Zanlılar cezaevine gönderildi
Cezai ehliyetinin tam olduğu belgelendi
Cezai ehliyetinin tam olduğu belgelendi
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!
Erman Çitim tutuksuz yargılanacak
Erman Çitim tutuksuz yargılanacak
Nihat Can Yıldırım, Covid- 19 testinin pozitif olması nedeniyle 8 gün daha tutuklu
Nihat Can Yıldırım, Covid- 19 testinin pozitif olması nedeniyle 8 gün daha tutuklu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim