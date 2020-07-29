banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
437.066
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1144
EURO
8.1794
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
Bir yol bulamadığında o yolu açabilmek görevdir
Bir yol bulamadığında o yolu...
banner355

2 yıldır kaçak yaşıyordu

Ülkede kaçak olduğu ambulans ile hastaneye kaldırılınca tespit edilen zanlı Uğur Uçan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:59
2 yıldır kaçak yaşıyordu
banner337
banner351

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak olduğu ambulans ile hastaneye kaldırılınca tespit edilen zanlı Uğur Uçan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Cemil Ballıkara, zanlı Uğur Uçan’ın KKTC’de izinsiz ikamet etme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Temmuz 2020 tarihinde 23.50’de Osman Paşa Caddesi’nde iki adet antidepresan hapla alkol içen zanlı Uğur Uçan’ın rahatsızlanarak, 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Polis, zanlının 31.08.2018 itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirterek, TC vatandaşı olan zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 29.07.2020 16:16
Anahtar Kelimeler:
Uğur Uçan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suç dosyası kabarık zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Suç dosyası kabarık zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Sanal bahis suçüstü yakalandı
Sanal bahis suçüstü yakalandı
Bafra’da kanunsuz eski eser tasarrufu
Bafra’da kanunsuz eski eser tasarrufu
Gönyeli’de yasadışı bahis ve kumar
Gönyeli’de yasadışı bahis ve kumar
Benzeri 56 sabıkası olan şahıs gazetecilere “dünyayı mı yedim “ dedi
Benzeri 56 sabıkası olan şahıs gazetecilere “dünyayı mı yedim “ dedi
GKRY’ne geçmeye çalışan 2 mülteciye 8 gün ek tutukluluk
GKRY’ne geçmeye çalışan 2 mülteciye 8 gün ek tutukluluk
25 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
25 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Karaoğlanoğlu’nda kavga!
Karaoğlanoğlu’nda kavga!
3 farklı noktada yangın
3 farklı noktada yangın
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim