banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99406
ALTIN
256.796
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1071
EURO
6.3877
6 aylık bebek hayatını kaybetti
6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Kıbrıslı aile Konya yolunda ölümden döndü
KIBRISLI AİLE KONYA YOLUNDA ÖLÜMDEN...
Marketten içki çaldı
MARKETTEN İÇKİ ÇALDI
Adeola Owoyale cinayet şüphelileri gözaltına alındı
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI
banner307
Flaş Haber
Polis göz açtırmıyor
Kapat

2 kaçak ihraç edilecek!

2 kaçak ihraç edilecek!

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:44
2 kaçak ihraç edilecek!

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını tespit edilerek tutuklanan Omar Faruk, Abdul Hasan, Mohammed Mahbubur Rahman bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis,  7-9 Temmuz tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları esnasında ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek yakalanan zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlılar Omar Faruk’un 20 Haziran 2016, Abdul Hasan’ın 11 Eylül 2014 ve Mohammed Mahbubur Rahman’ın 12 Haziran 2018 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz bulunduklarını söyledi.

Polis, ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar aleyhinde ihraç işlemlerinin başlatılmasını değerlendirerek, 8 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!
Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!
KKTC’de izinsiz bulunan 7 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 7 kişi tespit edildi
Girne'de yasa dışı bet operasyonu
Girne'de yasa dışı bet operasyonu
Hayvan yemi hırsızlığı
Hayvan yemi hırsızlığı
Ortaköy’de uyuşturucu
Ortaköy’de uyuşturucu
Zorla alıkoyma, darp, uyuşturucu, patlayıcı madde ve silah: 2 tutuklu, 2 kişi de aranıyor!
Zorla alıkoyma, darp, uyuşturucu, patlayıcı madde ve silah: 2 tutuklu, 2 kişi de aranıyor!
6 aylık bebek hayatını kaybetti
6 aylık bebek hayatını kaybetti
Marketten içki çaldı
Marketten içki çaldı
100 yılın projesi yap-işlet-devret modeli ile yapılacak
100 yılın projesi yap-işlet-devret modeli ile yapılacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim