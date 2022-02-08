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2 iş yerinden 1040 TL sirkat eden genç yargılanıncaya değin serbest kaldı

08 Şubat 2022 Salı 18:44
2 iş yerinden 1040 TL sirkat eden genç yargılanıncaya değin serbest kaldı

(08-02-2022…MHA) Gazimağusa’da 05.02.2 tarihinde saat 03.30 raddelerinde, A.Ö ve G.D’ye ait iki işyerine bir cürüm işlemek kaydıyla girdikten sonra toplam 1040 T.L nakit para sirkat eden 18 yaşındaki T.Ö şikâyet üzerine 07.02.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 08.02.22 tarihinde Dükkân açma ve sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olgularla ilgili bilgi vermek maksadıyla polis memuru Ayhan Arabi’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 05.02.22 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Gazimağusa’da işletmeciliğini G.D isimli şahsın yaptığı iş yerinin kilitsiz kapısını açıp içeri giren zanlının kasada muhafaza edilen 360 T.L nakit para ile mutfakta asılı duran ve işyeri çalışanı Y.Ç isimli şahsa ait ceketin cebinde bulunan 680 T.L parayı sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının akabinde A.Ö isimli şahsa ait bir başka işyerine bir cürüm işlemek maksadıyla kilitsiz açık penceresinden içeri girdiğini ancak herhangi bir şey almadığını, çıkış yapmadan önce iş yerine ait güvenlik kamerasının fişini çektikten sonra oradan ayrıldığını belirten tanık, bir başka iş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilen zanlının 07.02.22 tarihinde tutuklandığını, yapılan üst aramasında sirkat ettiği 1040 T.L nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçlarını kabul eden zanlının 18 yaşında olması nedeniyle her iki iş yeri sahipleri zanlı aleyhindeki şikayetlerini geri çektiklerine değinen tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 10 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispatı vücut emesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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