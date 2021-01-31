2 gün poliste tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen Kasti Hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Asım Taha Peşin tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurunuzda bulunan zanlı Asım Taha Peşin'in kasti hasar suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 30 Ocak 2021 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Hamitköy Anıttepe Caddesi Mumcu Sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin Ferhat Karaman ile zanlı Asım Taha Peşin'in aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde elleri ve ayakları ile birbirlerinin muhtelif yerlerine vurdukları esnada, zanlının tasarrufunda bulundurduğu tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul 81 cm uzunluğundaki sopa ile Ferhat Karaman'ın kullanımında bulunan TLU 063 plakalı Ticari aracın sağ ön kapısına vurmak ve park yerinden çıkmak üzereyken kullanımında bulunan 54 TH 314 plakalı aracı ile yolunu tıkayıp kendisine çarpmasını sağlamak sureti ile kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken birçok ifadeler mevcut olmakla birlikte olay mahallini gösteren kamera görüntüsü olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak henüz hasar tespitinin de tamamlanmamış olup ayrıca zanlı gönüllü ifade vermemekle birlikte KKTC de öğrenci olduğunu beyan etmiş bu hususta da zanlının ikamet durumu ile ilgili soruşturmanın da devam ettiğini aktardı.

Polis memuru Kazım Sevinç ayrıca zanlı hastane kontrolünden geçirildiği esnada temin edilen doktor raporu ışığında zanlının madde kullanmış olabileceği öğrenilmiş bu hususta da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile istişare edilmiş ve araştırma başlatıldığını, bu aşamada zanlının serbest kalması durumunda soruşturmamıza etki etme olasılığı kuvvet ve muhtemel olduğundan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.