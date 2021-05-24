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190 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeye 15 ay hapis cezası

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:13
190 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeye 15 ay hapis cezası
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08.03.21 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahında ve Güvercinlik bölgesindeki işyerinde yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü 190 gr ağırlığında uyuşturucu madde bulunduran Öncel Alirizaoğlu 15 ay hapse mahkûm oldu.

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Bugün 24.05.21 tarihinde Gazimağusa’ da oturumlarına devam etmekte olan başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi, ikametgahında ve işyerinde yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak aleyhine dosya tanzim edilen sanık Öncel Alirizaoğlu hakkındaki kararını verdi ve sanığı 15ay hapislikle cezalandırdı.

Heyetin sanık hakkında verdiği karar kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu. Son zamanlarda sürekli artış gösteren uyuşturucu suçlarına dikkat çeken ve vatandaşları da huzursuz eden bu konunun suçlularına hapislik cezası dışında bir cezanın verilemeyeceğine değinen kıdemli yargıç Şenol, sanığın lehinde ve aleyhinde ortaya konan tüm şahadeti değerlendirdikten sonra oy birliğiyle sanığa 15 ay hapislik cezası verildiğini belirtti.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuÖncel Alirizaoğlu
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