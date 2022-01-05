banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner405
Flaş Haber
KKTC'de rekor vaka!
Kapat

17 yaşındaki akrabası ile ilişkiye giren kişiyi bıçakla tehdit edip soydu!

Girne’de 17 yaşındaki akrabasıyla eşcinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle bir şahsı bıçakla tehdit edip cep telefonunu alan D.D. isimli erkek şahıs ile 17 yaşındaki A.K. (E-) tutuklandı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 19:18
17 yaşındaki akrabası ile ilişkiye giren kişiyi bıçakla tehdit edip soydu!

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 17 yaşındaki akrabasıyla eşcinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle bir şahsı bıçakla tehdit edip cep telefonunu alan D.D. isimli erkek şahıs ile 17 yaşındaki A.K. (E-) tutuklandı. İki zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, 4 Ocak 2022 tarihinde saat 14.45 sıralarında D.D.’nin  (E-23) Hornet isimli eşcinsel arkadaşlık sitesinden tanışan ve seks yapmak için Girne’de bir evde buluşan H.İ.K. ((E-23) ile A.K.’yi (E-17) yatak odasında çıplak vaziyette gördükten sonra olay çıktığını söyledi. Polis, D.D.’nin bıçağı H.İ.K.’nin boğazına dayayıp, “Sen bunun kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Babası duyarsa seni de onu da öldürür” dedikten sonra H.İ.K.’ye ait 8 bin TL değerindeki iPhone 11 pro marka cep telefonunu korkutarak aldığını ve “Polise gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Kesat, D.D. ve A.K.’nin sirkat ettikleri cep telefonunu Girne’de bir telefoncu dükkânında satmak istedikleri esnada yakalandıklarını ifade etti. Polis, olayda kullanılan bıçağın olay mahallinde bulunarak emare alındığını da söyledi. Polis memuru Kesat, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılbaşı akşamı havaya ateş açan 9 kişiye 5 gün ek tutukluluk
Yılbaşı akşamı havaya ateş açan 9 kişiye 5 gün ek tutukluluk
Sirkat edilen para miktarı 205,510 ve 25,200 dolar oldu
Sirkat edilen para miktarı 205,510 ve 25,200 dolar oldu
Teminat talebi kabul görmedi
Teminat talebi kabul görmedi
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Tasarrufunda 137 adet Extacy türü uyuşturucu hap bulunan şahıs tutuklandı
Tasarrufunda 137 adet Extacy türü uyuşturucu hap bulunan şahıs tutuklandı
KKTC’ye kaçak girişleri alışkanlık haline getiren şahıs yakalandı
KKTC’ye kaçak girişleri alışkanlık haline getiren şahıs yakalandı
Telefonla dolandırıcılık olayında Türkiye polisi ile irtibata geçildi
Telefonla dolandırıcılık olayında Türkiye polisi ile irtibata geçildi
Ali Kutlu Haldan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Ali Kutlu Haldan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
“Yeni yıl peketi” operasyonunda tutuklandılar
“Yeni yıl peketi” operasyonunda tutuklandılar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim