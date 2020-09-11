16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandı

2018 yılı Ağustos – Eylül ayları içerisinde, Gazimağusa’ da, Gazimağusa sakini Ramazan Karakuş, ikametgâhının yatak odasında eşi Eda Süygün’nin komşu kızı İ.D ile olan uygunsuz vaziyetteki görüntülerini kullanımındaki cep telefonu ile gizlice kayda alıp Nejla Karabulut’un cep telefonuna, o da bu görüntüleri Ramazan Karakuş’ un cep telefonuna ve Ramazan Karakuş’ un İngiltere’ de yaşayan eşine göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlemişlerdir. Olayın 6.9.20 tarihinde polise intikal etmesi üzerine Ramazan Karakuş ve Nejla Karabulut tutuklanmış, tahkikatın tamamlanmasıyla da 10.9.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede ileride görülecek davalarında hazır olmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmışlardı.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun tahkikatı esnasında ismi geçen Eda Süygün’ ün 2018 Eylül ayı içerisinde Gazimağusa’ da, kendi ikametgâhındaki yatak odasında 15 yaşında olan müşteki İ.D’ nin anüsüne copa benzer bir cisim sokmaya teşebbüs ettiği tespit edilerek 10.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs suçundan polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 11.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, 16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma, 16 yaşından küçük küçük çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Olayla ilgili polise itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade veren zanlının cep telefonu da incelenmek üzere alıkondu. Tahkikat geniş çaplı olarak devam ediyor. (MHA)