banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.604
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5626
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandı

11 Eylül 2020 Cuma 20:23
16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandı
banner337
banner351

2018 yılı Ağustos – Eylül ayları içerisinde, Gazimağusa’ da, Gazimağusa sakini Ramazan Karakuş,  ikametgâhının yatak odasında eşi Eda Süygün’nin komşu kızı İ.D ile olan uygunsuz vaziyetteki görüntülerini kullanımındaki cep telefonu ile gizlice kayda alıp Nejla Karabulut’un cep telefonuna, o da bu görüntüleri Ramazan Karakuş’ un cep telefonuna ve Ramazan Karakuş’ un İngiltere’ de yaşayan eşine göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlemişlerdir. Olayın 6.9.20 tarihinde polise intikal etmesi üzerine Ramazan Karakuş ve Nejla Karabulut tutuklanmış, tahkikatın tamamlanmasıyla da 10.9.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede ileride görülecek davalarında hazır olmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmışlardı.

banner341
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun tahkikatı esnasında ismi geçen Eda Süygün’ ün 2018 Eylül ayı içerisinde Gazimağusa’ da, kendi ikametgâhındaki yatak odasında 15 yaşında olan müşteki İ.D’ nin anüsüne copa benzer bir cisim sokmaya teşebbüs ettiği tespit edilerek 10.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs suçundan polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 11.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, 16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma, 16 yaşından küçük küçük çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Olayla ilgili polise itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade veren zanlının cep telefonu da incelenmek üzere alıkondu. Tahkikat geniş çaplı olarak devam ediyor. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Eda SüygünRamazan KarakuşNejla Karabulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanmıştı
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanmıştı
Uyuşturucu madde zanlısı 3 kişi davaları görüşülünceye kadar teminata bağlandı
Uyuşturucu madde zanlısı 3 kişi davaları görüşülünceye kadar teminata bağlandı
Liman içerisindeki hurda araçtan yük taşıma aparatı çaldı
Liman içerisindeki hurda araçtan yük taşıma aparatı çaldı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
Kavga ettiği kız arkadaşının arabasını bilerek ağaca vurdu
Kavga ettiği kız arkadaşının arabasını bilerek ağaca vurdu
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Girne'de bir evin kilidini değiştirip 7 ay orada kalmış
Girne'de bir evin kilidini değiştirip 7 ay orada kalmış
Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!
Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!
Hırsızlık zanlısına, 2 ay hükümsüz tutukluluk!
Hırsızlık zanlısına, 2 ay hükümsüz tutukluluk!
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak !
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak !

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim